Napoli-Juve, il doppio ex Ferrara: «Allegri fa giocare male gli avversari, ma sentirà più pressione di Spalletti»

di Fabrizio Ponciroli

Tra gli ospiti presenti alla presentazione del nuovo album Panini “Calciatori 2022-2023” presso la Lega della Serie A c’era anche Ciro Ferrara. L’ex difensore azzurro ha indossato sia la casacca del Napoli che quella della Juventus. Un doppio ex perfetto per introdurre il big match in programma questa sera al Maradona.



La più forte figurina con cui ha giocato e quella che non trovava mai…

«Beh, il più forte con cui ho giocato si sa… Maradona. Mi ricordo che ho faticato a trovare la figurina di Pizzaballa ma non solo io, l’Italia intera non la trovava».



Chi è stata la figurina più divertente con cui ha mai giocato?

“Ai tempi del Napoli, io (ride, ndr). Tra chi animava di più lo spogliatoio alla Juventus c’era certamente Gianluca Vialli, che era anche il più carismatico: aveva leadership, senso di appartenenza, capacità di trascinare e motivare i compagni, coraggio».



Che tipo di partita sarà Napoli-Juventus?

«Una partita molto sentita, da entrambe le parti. Siamo in un momento del campionato molto importante e per certi versi decisivo».



Come ci arrivano le due squadre a questa sfida?

«Non mi chiedete la favorita. Ci arrivano entrambe in buone condizioni. Credo che potremmo vedere una bella partita».



Copione già scritto? Il Napoli farà la partita, la Juventus si difenderà e proverà a ripartire in contropiede?

«Le caratteristiche di entrambe sono note a tutti. La Juventus è una squadra che tende a non farti giocare bene. Sarà un test importante per il Napoli. La prima volta che affronta una big in casa».



Chi avrà più pressione addosso?

«La Juventus ha più necessità, visto che deve restare agganciata al Napoli. Ha fatto otto vittorie consecutive e ha recuperato tre punti al Napoli, ma il vantaggio che ha permette alla squadra di poter comunque gestire e da questo punto di vista mi sembra che Spalletti e il Napoli stiano facendo un ottimo lavoro, anche al di fuori del campo».



Quanto conterà l’appoggio del pubblico del Maradona?

«L’importanza del pubblico sarà notevole. Giocare in casa può dare una grande spinta e io so di cosa sto parlando»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 02:40

