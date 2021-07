Euro 2020, British Airways-Alitalia: botta e risposta sulla vittoria degli azzurri

L'Italia è campione d'Europa. Nonostante in Inghilterra non abbiano ancora digerito la sconfitta casalinga, nella finale di Euro 2020, c'è chi si dimostra sportivo e si congratula per la vittoria azzurra. Su Twitter British Airways e Alitalia danno vita a un siparietto all'insegna della sportività.

Le compagni aeree di bandiera si scambiano complimenti e reverenze e si danno appuntamento al mondiale in Qatar nel 2022. Sotto al Tweet celebrativo di Alitalia in cui si vede Roberto Mancini in aereo con accanto la coppa mentre la sta «riportando a casa», infatti, compare la riposta di British Airways: «Congratulazioni alla Nazionale italiana per la vittoria della scorsa notte».

Alitalia ringrazia per i complimenti ricevuti e dà apputamento al Qatar, il prossimo anno, dove in palio ci sarà la coppa del mondo. Un esempio di sportività apprezzato, quello di British Airways, in un contesto in cui risentimento e violenza hanno giocato il ruolo di protagonista.

Congratulations to the Italian team for last night's victory ⚽️👏 — British Airways (@British_Airways) July 12, 2021

Thanks 🇮🇹🙏! See you in Qatar next year ⚽️ — Alitalia (@Alitalia) July 12, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 16:35

