Effetto Vlahovic sulla Juventus: meno 7 dalla vetta, i suoi gol per il sogno scudetto

Quella che sembrava un'utopia sta assumendo i contorni quantomeno di un sogno. Parlare della (complessa) rimonta-scudetto della Juventus non è più qualcosa di folle o scabroso, con i bianconeri adesso a -7 dalla vetta.

Missione assai complessa ma non impossibile: a patto che là davanti prosegua il ciapanò. Se Allegri continua a zavorrare l'entusiasmo, anche scaramanticamente, la squadra ci sta facendo più di un pensiero. Vlahovic è possibilista: «Lo scudetto non è utopia, pensiamo a una partita alla volta, poi vedremo».

Szczesny è ingolosito dai tentennamenti delle milanesi: «Un'occhiata in alto la diamo sempre. Siamo ancora indietro, però le squadre davanti stanno frenando un po' e allora ci proviamo. Ci sono ancora 33 punti da prendere per arrivare a 83». Ovvero a due soli punti da quella che Allegri ha indicato come la quota-scudetto.

Con Vlahovic è quasi tutto possibile. Il suo impatto è stato devastante: sei partite su sei da titolare tra campionato e Champions con quattro gol e mezzo all'attivo. E chissà cosa potrebbe succedere se la squadra lo rifornisse di più e meglio di palle-gol.

«L'arrivo di Vlahovic ha portato entusiasmo e qualità, davanti alla porta non sbaglia mai - aggiunge Szczesny -. È un giocatore molto importane per il futuro di questa squadra». Già, perché il serbo non ha portato soltanto gol, sia in campionato che in Champions, ma anche quella mentalità e soprattutto quella fame che alla Continassa non si scorgeva da un po'. Rivedere per credere la sua esultanza smodata per un fallo conquistato nel rovente finale di Empoli.

Adesso per DV7 arriva una partita speciale, in cui proverà a far valere quella regola non scritta che è il gol dell'ex. Mercoledì (ore 21) la Juve farà infatti visita alla Fiorentina per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il bomber serbo verrà affiancato in attacco da Cuadrado e Morata. Le scelte sono praticamente obbligate, visti i nove bianconeri indisponibili. Ha qualche minima chance di recuperare soltanto Dybala, che altrimenti rientrerà domenica allo Stadium contro lo Spezia, come Rugani e Bernardeschi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 08:24

