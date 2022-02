Pedro non basta: Lazio, l'illusione prima del ko. Il Napoli la punisce nel recupero

Spreca tantissimo nel primo tempo, va sotto, trova il gol nel finale ma nel recupero crolla e dice addio alle già residue speranze di Champions. La Lazio cade all'Olimpico 2-1 sotto i colpi di un Napoli spietato e saluta le già residue speranze di poter lottare per il quarto posto. L'ex Spalletti invece torna in grande stile e con questa vittoria proietta il suo Napoli in testa alla classifica. Sblocca il solito Insigne, nella ripresa il neo entrato Pedro regala il pareggio con eurogol (rete numero 100 nei cinque maggiori campionati europei) ma in pieno recupero ci pensa Fabian Ruiz a regalare i tre punti al Napoli (94'). Amareggiato Sarri a fine gara: «Abbiamo il grande rammarico di aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 dopo esserci mangiati quattro palle gol e poi non si può prendere una rete in pieno recupero in quella maniera. É frustrante perdere in una situazione che era facilmente gestibile, quando giochi così devi portare a casa un risultato positivo e noi su questo dobbiamo assolutamente crescere». Il tecnico riesce comunque a essere positivo: «È stata una buona partita. Nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, siamo riusciti a riprenderla ma una disattenzione ci ha fatto perdere al 93'. Ma se penso a tre mesi fa abbiamo giocato alla pari e abbiamo avuto più palle gol di loro».

Prossima gara contro il Cagliari che ha espugnato lo stadio del Torino: «Sarà un match davvero tosto contro una squadra che ha assoluto bisogno di punti per la salvezza. Una gara che arriva in un momento complicato». Così sugli obiettivi della squadra alla luce della sconfitta contro il Napoli, Sarri preferisce non sbilanciarsi: «Dobbiamo fare meglio possibile, nonché continuare a crescere sotto l'aspetto del gioco espresso». Infine, tafferugli e un brutto episodio in Curva Nord a fine match: un signore di una certa età si ribella ai cori e agli insulti ad Acerbi, tre facinorosi lo insultano, lo aggrediscono e lui ha un malore.

Classifica (dopo 27 turni, prime posizioni): Milan e Napoli 57; Inter 55; Juve 50; Atalanta e Roma 44; Lazio 43; Fiorentina 41.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 08:21

