Cristiano Ronaldo, nuovo record: 850 gol in carriera. Cr7: «Ancora contano»

di Redazione web

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore di sempre a realizzare 850 reti in carriera.

L'asso portoghese, che oggi gioca Al Nassr, sul campo dell'Al Hazem ha coquistato un altro record: a 38 anni è il primo calciatore all time a segnare 850 gol in gare ufficiali in carriera.

Cristiano Ronaldo e lo smalto alle unghie in vacanza: «Perché l'hai fatto?». Ma non è come sembra

Cristiano Ronaldo pazzo per la Sardegna, in vacanza con Georgina tra ville, yacht e figli

Nelle sue prime venti partite nel campionato arabo CR7 ha messo a segno 20 gol e 6 assist.

Quando e come CR7 ha segnato 850 gol

L'attaccante, ieri, ha realizzato il quarto gol dell'Al Nassr nel 5-1 all'Al Hazem confermandosi, inoltre, in vetta alla classifica marcatori della Saudi Pro League con 6 reti in 4 partite. Su Instagram il campione ha scritto trionfalmente: «850 gol in carriera e ancora contano!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA