Coronavirus in serie A, alla Samp altri 4 positivi dopo Gabbiadini. Alla Fiorentina c'è Vlahovic. «Stanno tutti bene»

Manolo Gabbiadini positivo al coronavirus: «Sto bene, tutto si risolverà». È il secondo caso in Serie A

. Dopo Gabbiadini ci sono altri quattro calciatori positivi al Covid-19 in casa Sampdoria e con loro è risultato positivo anche il medico Amedeo Baldari. Lo rende noto la società. I calciatori«Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova», scrive la società sul suo sito dove ribadisce «di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa». Ricordiamo che il primo positivo in serie a è stato Rugani della Juve.