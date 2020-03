Dybala positivo al coronavirus. Ma è una fake news: la Juventus smentisce tutto

Paulo Dybala ha il coronavirus. Ma è una bufala. Da ieri sera, infatti, circolavano indiscrezioni, mai confermate, su una presunta positività al coronavirus di Paulo Dybala, attaccante della Juventus e compagno di squadra di Daniele Rugani, trovato positivo al tampone per il Covid19. Ma la Juve ha smentito categoricamente questo tipo di indiscrezioni, definendole fake news.



Leggi anche > Positivi l'allenatore dell'Arsenal Arteta e Hudson-Odoi del Chelsea . Ma è una bufala. Da ieri sera, infatti, circolavano indiscrezioni, mai confermate, su una presunta positività al coronavirus di Paulo Dybala, attaccante della Juventus e compagno di squadra di Daniele Rugani, trovato positivo al tampone per il Covid19. Ma la Juve ha smentito categoricamente questo tipo di indiscrezioni, definendole

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dybala non è dunque positivo al coronavirus, ma in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie,La Joya domenica sera era inoltre risultato decisivo nella partita contro l'Inter allo Stadium. Il giocatore argentino è in un albergo, in quarantena, insieme a tutti i compagni di squadra e a tutti coloro i quali hanno avuto un contatto con Daniele Rugani negli ultimi giorni.