Coronavirus, la rabbia di Massimo Oddo: «Non rompete i co...oni e state a casa»

Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi e rischiano il contagio, tanta gente sta morendo, gli ospedali sono al collasso, molta gente è obbligata a lavorare anche per garantire la "nostra sopravvivenza", e leggo che il problema di tanta gente è "se si può andare a correre"

Ma non rompete i coglioni e state a casa,anche nel rispetto di tutte queste persone! Solo questo ci chiedono

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 17:35

