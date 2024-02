Coppa d'Africa, Nigeria in semifinale: 1-0 all'Angola, decide un gol dell'atalantino Lookman

di Redazione web

La Nigeria si è qualificata per le semifinali della Coppa d'Africa. Le Super Eagles nei quarti hanno battuto 1-0 l'Angola grazie ancora ad una rete dell'atalantino Ademola Lookman.

Partita dominata dalla Nigeria con Osimhen che fa di tutto per segnare. Dopo due gol sfiorati di testa, al terzo tentativo il giocatore del Napoli trova il gol che viene però annullato per fuorigioco. La miglior occasione per l'Angola al 14' del secondo tempo con la conclusione di Zini che colpisce il palo. In semifinale la Nigeria affronterà la vincente della sfida tra Capo Verde e Sud Africa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 22:15

