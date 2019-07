di Loris Alba

CALENDARIO AMICHEVOLI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO

Venerdì 26 Luglio 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'avvicinarsi del mese di Agosto si moltiplicano le partite amichevoli delle squadre italiane e non solo. Infatti, si avvicina l'inizio del campionato, non solo italiano. Ma andiamo con ordine e vediamo il. Sono due le squadre diimpegnate oggi in partite. La, dopo aver affrontato l'Inter sarà nuovamente di scena in Asia, scendendo in campo alle 13 italiane contro il, una selezione dei migliori giocatori della massima serie coreana. Alle 18 invece, appuntamento con. I rossoblù saranno poi impegnati poi lunedì 29 luglio, sempre alle 18 e sempre contro una squadra tedesca, lo Schalke 04.JUVENTUS-TEAM K-LEAUGE ore 13 SKY SPORT E SKY SERIE ABOLOGNA-COLONIA ore 18 SKY SPORT SERIE A