Bulgaria-Italia 0-2. Le pagelle degli azzurri: Belotti alza la cresta dal dischetto, Locatelli primo gol in azzurro e Insigne assist man

Bulgaria-Italia 0-2. Le pagelle degli azzurri

DONNARUMMA 6 - Una presa su Galabinov in apertura e poi poco altro. La parata più difficile la fa a gioco fermo per un fuorigioco.

FLORENZI 5,5 - Spinge con parsimonia, partita accorta e più “timida” rispetto a quella di Spinazzola sulla corsia opposta (23' st Di Lorenzo 5,5: si vede poco).

BONUCCI 6 - È più impegnato ad impostare che a contenere, perché la Bulgaria in avanti è proprio sterile.

ACERBI 6 - Galabinov e soci non impensieriscono più di tanto il centrale della Lazio.

SPINAZZOLA 6,5 - Grande primo tempo. Le sue accelerazioni sulla sinistra mettono in crisi Cicinho e danno all'Italia alcuni tra i migliori spunti di nota.

BARELLA 5,5 -I suoi proverbiali strappi, i suoi efficaci inserimenti, questa volta non si vedono.

SENSI 6 -Tocca molti palloni, non sempre con la necessaria accortezza. Va anche al tiro. Un recupero comunque importante per Mancini (23' st Locatelli 7: entra e dopo poco segna con un gran destro a giro il proprio primo gol in Nazionale maggiore. Meglio di così non si può).

VERRATTI 5,5 - Quando prova ad impostare e a suggerire è sovente circondato da maglie rosse della Bulgaria. Non brillantissimo, anche se dà il là con un tacco al raddoppio azzurro (43' st Pessina ng).

CHIESA 5,5 - Mancini gli chiede di concentrarsi pressoché esclusivamente sulla fase offensiva, ma non riesce a scatenare i propri cavalli sulla destra (31' st Bernardeschi ng).

BELOTTI 6,5 - Si guadagna e trasforma con freddezza il rigore dell'1-0. Nella ripresa potrebbe starcene un altro su di lui. Poi un palo e un destro out in un'unica azione. I palloni giocabili non sono molti (30' st Immobile 6: due conclusioni, due belle parate di Iliev).

INSIGNE 6,5 - Non sempre preciso nei suoi suggerimenti, ma avvia l'azione del rigore e fornisce la palla per il bis di Locatelli. Essenziale.

ROBERTO MANCINI 6,5 - Quella di Sofia non è un'Italia sfavillante, ma la sostanza dice prima vittoria di sempre in Bulgaria, porta ancora inviolata e ventiquattresimo risultato utile consecutivo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 23:43

