Bologna-Roma 0-0, le pagelle: grave errore di Belotti, Tahirovic sorprende

di Francesco Balzani

Il Bologna ferma anche la Roma al Dall'Ara, dopo Juventus, Milan, Lazio e Inter - unica battuta - ma non c'è impresa: i rossoblù perdono contatto da Fiorentina, Torino e Monza nella corsa all'ottavo posto che può significare l'Europa. La Roma, invece, è con la testa alla gara di ritorno di Leverkusen ed a quell'Europa League che rappresenta l'ultimo pass per la Champions. Mourinho cambia 7 undicesimi rispetto alla gara di giovedì con il Leverkusen nonostante si presenti al Dall'Ara senza cinque infortunati (Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla El Shaarawy) e rinunciando a Rui Patricio e Dybala per turn over. Alla fine strappa un pari e risparmia le energie, cogliendo a metà l'obiettivo.

LE PAGELLE

SVILAR 6,5 Tocca il primo pallone della serie A per deviare un tiro da lontano di Orsolini, poi si ripete su Dominguez e Ferguson con prese sicure.

CELIK 6,5 In un ruolo non suo tiene solida la linea e non commette errori. Esce per un problema muscolare. (53’ Mancini 6,5: Non trema mai. E va pure vicino al gol da tre punti)

CRISTANTE 6,5 Sempre lì, lì nel mezzo. Come cantava Ligabue, anche se Bryan ora sta in mezzo alla difesa. Ha Arnautovic da disinnescare. No Problem.

IBANEZ 6,5 Parte male e deve ringraziare Cristante. Poi usa le maniere forti su Orsolini

MISSORI 6 Dalla Romulea alla Roma dei grandi, con tanto orgoglio. Fa il compito scritto senza troppi errori e un po’ di emozione

CAMARA 6 Attacca tutto ciò che si avvicini alla palla, a volte senza raziocinio. .

TAHIROVIC 7 Play green di un centrocampo sperimentale. E’ bravo a far correre a vuoto Ferguson e compagni. Educato tatticamente, sempre lucido.(76’ Matic sv)

WIJNALDUM 6 Usa mestiere ed esperienza in una fase che non predilige per natura mettendo qualche chilometro nelle gambe in vista della sfida col Leverkusen.(54’ Bove 6: porta caffeina a tutta la squadra. E per poco non segna di testa)

ZALEWSKI 6,5 Occhi negli occhi con Orsolini, il cliente peggiore. Prova a tenerlo lontano con attacchi sul fondo di coraggio e qualche bello spunto

SOLBAKKEN 6,5 Volate di grande spirito rovinate solo da Orsato e Belotti. Corre tanto e impoverisce la manovra bolognese. (70’ Pellegrini 6: una gran palla per Abraham)

BELOTTI 5 Errore da matita blu nel primo tempo per un Gallo che non canta più in campionato. Prosegue trascinandosi e scivolando sul terreno anche a causa di condizioni fisiche precarie. (54’ Abraham 5,5: meglio, ma si trova troppo spesso alle spalle degli avversari)

MOURINHO 6,5 La testa è all’Europa League. Nonostante le riserve però la sua Roma mantiene una prestazione dignitosa. E gioca serena, consapevole di ciò che può e non può fare. Con quei due rigori in più…

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA