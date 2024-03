Mario Balotelli lancia un petardo nello spogliatoio della sua squadra in Turchia e se la ride. Compagni sorpresi VIDEO

Ritornano le “Balotellate”. Negli spogliatoi dell’Adana Demirspor, la squadra turca in cui attualmente gioca, Mario Balotelli, 33 anni, ha sorpreso i compagni lanciando un piccolo petardo che è esploso di fronte a una persona del tutto ignara della mossa. Grasse risate di Mario e di chi era accanto a lui. Il video, che ha fatto molto ridere sui social, si può vedere nel tweet qui sotto.

Mario Balotelli siendo Mario Balotelli 😂pic.twitter.com/Uv258kTGvN — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) March 7, 2024



Mario Balotelli lo ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui lo si vede sparare un petardo nello spogliatoio dell'Adana Demirspor, il club turco in cui ora gioca l'ex centravanti della Nazionale. Non è una prima volta: tredici anni fa, quando Balotelli era un calciatore del Manchester City, nella sua abitazione esplose un petardo, che provocò un incendio. Per rispondere all'indignazione generale, Super Mario diede la colpa a un suo amico e

divenne il testimonial di una campagna anti petardi rivolta ai bambini.



