Balotelli furioso dopo l'incidente, lo sfogo con Corona: «Con tutti i problemi che ci sono, parlate sempre di me»

di Redazione web

Non è la prima volta che fa parlare di sé per qualcosa che fa fuori dal campo, ma Mario Balotelli non perde mai l'abitudine: dopo l'incidente avvenuto ieri sera a Brescia, con la sua Audi letteralmente distrutta, l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City (che ora milita nella Serie A turca) si sfoga e affida il suo pensiero all'amico Fabrizio Corona.

Balotelli, lo sfogo con Corona

L'ex paparazzo dei vip, ultimamente tornato agli onori delle cronache per le sue presunte rivelazioni sul calcioscommesse, ha registrato una telefonata con SuperMario e ha pubblicato l'audio sul suo sito Dilinger. «Ho fatto un incidente stupido e con tutti i problemi che ci sono tra calcio, vita, guerre, i giornali parlano di me. Capisco se avesse coinvolto qualcuno, ma ho solo rotto la mia auto».

Balotelli, secondo quanto appreso, è uscito di strada e ha distrutto la sua Audi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA