​Nella prima serata di giovedì, Mario Balotelli è stato coinvolto in un incidente stradale a Brescia. Il noto attaccante, alla guida di una costosa Audi Q8 con targa tedesca, è uscito di strada mentre percorreva Via Orzinuovi. L'incidente ha provocato danni significativi all'auto dal valore che si aggira sui centomila euro, finita sopra un marciapiede dopo aver colpito un muretto in cemento.