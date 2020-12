Romero salva Gasperini con il Midtjylland: all'Atalanta ora basta un pari

Un gol di Romero a 10' dalla fine permette all'Atalanta di rimettere sui giusti binari una qualificazione che si stava facendo molto complicata. Non una buona partita, per gli uomini di Gasperini, colpiti a freddo al 13' da un siluro di Scholz e sostanzialmente incapaci di reagire fino a ripresa inoltrata. Male Muriel, male Zapata, discreto l'impatto di Ilicic, ma a risolverla è il difensore argentino con un colpo di testa imperioso su cross di Hateboer. Complice la sconfitta dell'Ajax con il Liverpool, ora alla Dea basterà un pareggio ad Amsterdam per staccare il biglietto per gli ottavi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 23:01

