Nba, i playoff riprendono domani, ma con misure anti razzismo

La Nba ha annunciato che sabato riprenderà i playoff dopo tre giorni consecutivi di gare sospese, grazie un accordo tra la Lega e i giocatori per varare una serie di iniziative a sostegno della giustizia sociale e dell'uguaglianza razziale dopo il ferimento dell'afroamericano Jacob Blake da parte della polizia. Tra le misure l'utilizzo delle arene di gioco come ulteriori seggi per le elezioni, che era uno degli obiettivi dell'iniziativa «More than a vote» lanciata dalla star dei Lakers LeBron James per aumentare l'impegno civico, in particolare tra i neri.



Anche la Wnba, la Lega di basket femminile professionistico Usa, ha annunciato la ripresa, da oggi, del campionato dopo lo stop per protestare contro il ferimento dell'afroamericano Jacob Blake da parte della polizia. Il primo incontro nelle prossime ore tra Washington Mystics e Phoenix Mercury. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 20:28

