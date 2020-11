Basket, stasera al Forum c'è Olimpia-Stella Rossa

Settimana impegnativa per l’Olimpia. Oggi (20.45) la sfida, al Forum, con la Stella Rossa. Dopodomani altra gara di Eurolega, sempre in casa, contro lo Zalgiris. Contro i serbi, coach Messina dovrà fare a meno di Datome ma potrà contare sul ritorno di Delaney, reduce da un lungo infortunio. «Abbiamo di fronte una squadra con molto talento offensivo e abbastanza atletismo per essere molto aggressiva in difesa, un tratto classico delle squadre di coach Obradovic», le parole dell’allenatore dei biancorossi. A oggi Milano ha giocato cinque gare in Eurolega, con tre vittorie e due ko.

Intanto deciso il giorno del recupero della sfida con il Khimki. Si giocherà il prossimo 8 dicembre, alle ore 16.30.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 08:49

