Virtus Bologna vince gara 4 (93-89). Milano cade dopo due supplementari: serie in parità (2-2)

di Fabrizio Ponciroli

Al termine di una partita epica (due supplementari), la Virtus Bologna fa pesare il fattore campo e vincer anche gara 4 (93-89 il finale), riequilibrando la serie con Milano (2-2). Grande prova di squadra delle V Nere con ottime risposte da parte di Belinelli (18 punti) e Mickey (18 punti). Utilissimo anche Teodosic in cabina di regia (10 punti e otto assist). Dall'altra parte gara spettacolare di Shields (26 punti) e Melli (12 punti e 11 rimbalzi) ma Hall e Baron sono assenti ingiustificati. Succede di tutto. Milano va sotto pesantemente ma, con una rimonta pazzesca, trova il pareggio a pochi secondi dalla fine e sfiora anche la vittoria più volte, prima di crollare nel secondo overtime.

PRIMO QUARTO

Grande avvio dei padroni di casa che, soprattutto da tre punti, fanno male alla difesa biancorossa. Dopo 10' di gioco, +10 per un'eccellente Virtus Bologna. Coach Messina è una furia. Gli ospiti faticano a entrare in partita. Hackett firma il +16 (33-17). Le difficoltà offensive dei biancorossi sono evidenti (bene solo Shields). Tanti secondi possessi per le V Nere che mantengono un vantaggio significativo. All'intervallo, Bologna avanti di nove lunghezze (40-31).

SECONDO TEMPO

L'AX torna a -7 (46-39). Tanto agonismo in campo. I padroni di casa non permettono all'Olimpia di prendere ritmo. Problemi fisici per Hines, costretto ad uscire dal campo. Milano lotta su ogni pallone e, grazie a qualche buona difesa, trova il -5 (50-45 a 3'07" da giocare nel terzo periodo).

PRIMO SUPPLEMENTARE

Squadre a braccetto (78-78). Tanta stanchezza in campo ma nessuno molla, anche se sono diversi gli errori. Shields trova il +2 a 2'08" dalla fine. La Virtus Bologna perde una serie incredibile di palloni. Voigtmann fallisce la triple della vittoria. Teodosic, dalla lunetta, pareggia a quota 80. Sbagliano tutti, si va al secondo supplementare.

SECONDO SUPPLEMENTARE

Canestro con fallo per Mickey (quinto fallo di Melli). Napier pareggia nuovamente dalla lunetta (82-82). Cordinier segna quattro punti consecutivi. Napier non ha più energie, Shields fuori per cinque falli. Hackett, dalla lunetta, fa 2/2 e +4 per la Virtus Bologna (88-84). La firma del campione è di Teodosic: tripla e +5. Belinelli, dalla lunetta, chiude i conti. Vince la Virtus Bologna. Serie in perfetta parità (2-2). Appuntamento a lunedì 19 giugno per gara 5, questa volta al Forum di Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA