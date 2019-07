Bambino Gesù Onlus, sostenendo la fondazione puoi volare in Cina con Gigi Datome. Ecco come fare

Martedì 23 Luglio 2019, 13:18

Tra poche settimane partiranno i Mondiali di basket in Cina e a partecipare ci sarà anche la Nazionale italiana: il suo capitanoha deciso di sostenere l'impegno della Bambino Gesù Onlus offrendo ai donatori della Fondazione una ricompensa straordinaria, volare proprio ai Mondiali e conoscere di persona il cestista del Fenerbahce. Tutto grazie ad una speciale campagna su(all'indirizzo).La Fondazione, che nasce per sostenere gli obiettivi di sviluppo dell’Ospedale Pediatrico, approda ora sulla piattaforma di raccolta fondi, Wishraiser.com, per supportare la loro ultima campagna sociale e di raccolta fondi “Frammenti di Luce” destinata all’accoglienza e cura dei bambini provenienti dai paesi più svantaggiati del mondo. I donatori che sosterranno la causa avranno una ricompensa davvero esclusiva, il campione si sta preparando ai Mondiali e ha deciso di portare con sé, in Cina, un. Il premio per il vincitore è: un, i vip pass per assistere alle gare del girone della Nazionale Azzurra ai Mondiali e concludere l’esperienza incontrando proprio. Il volo e l’alloggio sono inclusi nel premio.«Appena si è avuta la possibilità di una campagna di beneficenza di questo genere– ha spiegato il capitano azzurro Gigi Datome - Ho voluto con convinzione scegliere di legarla a una Fondazione così importante e prestigiosa, che per me ha un significato speciale. Già da quando giocavo a Roma ho cercato di appoggiare e supportare la Fondazione dell’Ospedale Bambino Gesù e avere la possibilità di fare qualcosa di tangibile per questa realtà mi ha stimolato molto. Con i ragazzi di Wishraiser abbiamo studiato una campagna che possa andare incontro ai desideri di tutti, sperando di raccogliere il più possibile per una causa così nobile. Sono certo che anche la più piccola donazione potrà essere utilissima per il nostro grande obiettivo».La campagna di Gigi Datome è promossa su Wishraiser, la piattaforma web di contest di raccolta fondi, per le associazioni no-profit, leader in Europa che permette ai donatori di realizzare il loro sogno di incontrare il proprio idolo e vivere esperienze esclusive. La piattaforma ha già alle spalle campagne di successo con testimonial del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, tra cui Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Samuel Eto'o, Gianmarco Pozzecco, Miralem Pjanic e tanti altri.Per partecipare alla campagna è sufficiente collegarsi ae fare una donazione a sostegno della Fondazione Bambino Gesù. Ad ogni donazione corrisponde un numero di chance per essere estratti e a ciascun donatore verrà riconosciuto un reward, tra cui: il poster e il pallone autografati dal campione, la divisa dell’Italia con dedica e tanto altro. Terminata la campagna ci sarà l’estrazione per decretare il vincitore del super premio.«Questa campagna è una bellissima opportunità per fare del bene e avere come ricompensa un premio incredibile - ha dichiarato Mario Salsano, Co-founder e CEO di Wishraiser - Sappiamo tutti quanto sia difficile trovare i fondi che permettano ai bambini e alle loro famiglie di avere l’assistenza necessaria, per questo, mi auguro che con un gran campione come Gigi Datome e un’esperienza così esclusiva messa in palio per i donatori, gli utenti siano ancora più volenterosi di aiutare la Fondazione Bambino Gesù. Ogni contributo, anche il più piccolo, sarà fondamentale per supportare i progetti della Fondazione».- Media partner della campagna a sostegno della Fondazione Bambino Gesù è La Giornata Tipo, la community del basket più grande in Italia, fondata daè la pagina a tema basket più popolare in Italia, che raggiunge circa 2 milioni di persone su Facebook ogni settimana. La community è stata già partner di alcune iniziative di beneficenza promosse su Wishraiser tra cui: la campagna con, che metteva in palio i posti per il match Spurs-Celtics giocato a San Antonio lo scorso 31 dicembre, le due campagne con il giornalista e telecronista,, per A.R.O.P. Onlus e Special Olympics Italia, che hanno offerto ai donatori la possibilità di volare alle Finals e incontrare il telecronista. Anche stavolta, La Giornata Tipo incoraggerà tutti gli appassionati di basket a sostenere quest’importante iniziativa per la Fondazione Bambino Gesù.- La Fondazione Bambino Gesù Onlus è nata nel 2000 con lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, accompagnando e supportando l’impegno dei medici, ricercatori, operatori sanitari e coloro che si adoperano per dare una vita migliore ai bambini e alle loro famiglie. La Fondazione promuove attività di raccolta fondi e comunicazione sociale per dare risposta alle richieste di aiuto su specifiche aree di intervento quali: l’accoglienza, le cure umanitarie, le missioni umanitarie di formazione, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.