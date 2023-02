Sei Nazioni 2023: Italia, il sogno sfuma nel finale. La Francia passa 29-24

di Daniele Petroselli

Debutto amaro per l'Italia al Sei Nazioni 2023. All'Olimpico di Roma, davanti a oltre 42 mila spettatori, Lamaro e compagni perdono all'esordio per 29-24 contro la Francia, cullando nel finale addirittura il sogno della vittoria. Decisivi però almeno per il pareggio i due calci errati di Allan.

Azzurri che partono subito come peggio non potrebbero: al 5' calcetto a liberare di Varney, intercetto avversario e meta di Flament, con i francesi che allungano al 19' dopo una bella apertura al piede al lato. In mezzo un altro errore non sfruttato dai transaplini e anche la punizione di Allan ad accorciare le distanze. La squadra di Crowley è anche ordinata dietro, ma i numeri 2 al mondo sfruttano lìampiezza del campo per far male, come al 27' quando, dopo l'ennesimo piazzato del numero 10 azzurro trovano la terza meta con l'esordiente Dumortier. L'Italia però stavolta reagisce con forza e al 32' arriva la prima marcatura con il solito Capuozzo (8 presenze, 6 mete per lui), bravo a sfruttare un pallone a largo, con Allan poi preciso al piede allo scadere del primo tempo per portare a -5 gli azzurri.

Nella ripresa subito gli ospiti avanti con l'ennesima punizione di Ramos, ma al 12' è ancora l'Italia a rifarso sotto con la meta tecnica e il giallo rimediato da Ollivon, che costinge per 10' i galletti in inferiorità numerica. Nonostante questo però gli azzurri trovano solo un piazzato di Allan al 21', che porta gl iazzurri per la prima volta avanti. Ma al 27' la meta di Jalibert di forza sembra mettere fine alla partita. Noente di più sbagliato, perché nell'ultimo quarto d'ora è un'Italia che con l'orgoglio mette paura ai campioni in carica ma non riesce a trovare la meta che potrebbe valere almeno il pareggio. Domenica prossima primo grande esame in trasferta a Twickenham per gli azzurri contro l'Inghilterra e vedere se la crescita è davvero a buon punto.

