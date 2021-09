Il World Padel Tour fa tappa a Cagliari

Divertimento, adrenalina e tante emozioni: ecco le caratteristiche principali del padel e, soprattutto, del World Padel Tour, il più importante circuito mondiale della disciplina, che lo scorso weekend ha animato Cagliari e i campi del suo Tennis Club. Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo spettacolo del grande padel è tornato nel nostro Paese, e il capoluogo sardo ha accolto 84 coppie maschili e 52 femminili, rendendo il Sardegna Open, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Tanti match mozzafiato culminati nelle finali che hanno incoronato le coppie Alejandro Ruiz - Franco Stupaczuk nel torneo maschile e Gemma Triay - Alejandra Salazar in quello femminile.

Nel corso dell’evento il pubblico ha potuto conoscere e vivere il mondo del padel a 360 gradi anche grazie alle aree speciali con stand, attrazioni e fan engagement, e le tante manifestazioni collaterali dell’evento cagliaritano come l’Exclusive Cup, organizzata da Intesa Sanpaolo, con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA