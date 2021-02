Mondiali di sci Cortina 2021: prima gioia azzurra, Marta Bassino è oro nel parallelo

Finalmente, verrebbe da dire. Ai Mondiali di sci di Cortina 2021 arriva la prima medaglia per l'Italia. E a portarla, per di più d'oro, è Marta Bassino. Un percorso netto quello dell'azzurra: dopo aver battuto agli ottavi la slovena Meta Hrovat, ha avuto la meglio nel derby tutto italiano con Federica Brignone, per poi superare la francese Tessa Worley (poi bronzo) con una grande seconda manche in semifinale. Nell'ultimo atto contro Katharina Liensberger, la 24enne di Cuneo, ha chiuso la prima manche dietro all'austriaca di mezzo secondo per poi recuperare tutto lo svantaggio nella second, sfruttando il lato di pista più pulito.

In campo maschile invece si ferma ai quarti di finale il sogno di Luca De Aliprandini, unico azzurro superstite dopo le qualificazioni (c'erano anche Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni): dopo aver battuto lo svizzero Marco Odermatt, ha dovuto cedere al tedesco Alexander Schmid (poi quarto). L'oro è andato ala francese Mathieu Faivre, argento al croato Filip Zubcic, bronzo allo svizzero Loic Meillard.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA