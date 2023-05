Nuoto, spettacolo all'International Alpha Cup: bene tutti i big. Pilato: «Avuto tanti problemi, a giugno gare e maturità»

di Fabrizio Ponciroli

L'International Alpha Cup ha lasciato il segno. Molti spettatori hanno partecipato all'evento di nuoto andato in scena al Bocconi Sport Center di Milano. Con Massimiliano Rosolino a fare da padrino, la kermesse ha visto protagonisti tanti volti noti del nuoto azzurro come Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Marco De Tullio, Alessandro Miressi, Matteo Restivo, Lorenzo Zazzeri e Filippo Megli. Ognuno ha vinto le finali a cui ha partecipato, mettendoci l'impegno massimo possibile.

Tanti applausi per Benedetta Pilato, star azzurra: «Questo è un periodo di allenamento puro per noi e anche questo tipo di gare va visto come un allenamento. Mi piace partecipare a questo tipo di eventi". La campionessa è concentrata sui Mondiali, in programma a luglio a Fukuoka (già qualificata per i 50m rana): «Ho avuto dei problemi che ora mi sono messa alle spalle. Vorrei qualificarmi anche sui 100m rana per i Mondiali. Ci proverò a giugno, quando avrò anche la maturità.

Bene anche Simona Quadarella che ha trionfato sia nei 200m (2’00”90) che nei 400m stile libero (4’15”66): «Davvero un bell'impianto il Bocconi Center di Milano. Credo che possa ospitare anche altre gare. Impianti di questo livello servono per il nostro movimento. Rispetto all'estero, siamo ancora indietro».

Protagonista anche Alessandro Miressi: «Il Sette Colli è l'evento su cui mi sto concentrando (23-25 giugno, ndr). Sto mettendo insieme più gare possibili per arrivare al meglio al Sette Colli e migliorare sempre di più nei 100m stile libero. Più gare faccio, più capisco gli errorini che faccio». Per la cronaca, Alessandro Miressi ha vinto la finale dei 100m stile libero dell'International Alpha Cup (49"73 il suo tempo).

