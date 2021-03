Luna Rossa, si mette male: New Zealand va sul 6-3 ed è a un passo dall'America's Cup

Si fa sempre più dura per Luna Rossa ad Auckland nella finale di America's Cup 2021. Team New Zealand ha battuto infatti l'imbarcazione italiana nella nona regata, portando il punteggio complessivo sul 6-3, ad un solo successo dal trionfo.

Il copione è stato sempre lo stesso: Luna Rossa è partita bene e per quasi tutto il tempo è rimasta davanti ai neozelandesi, in una gara davvero al cardiopalma. Il sorpasso decisivo è avvenuto nell’ultimo lato di bolina a poche centinaia di metri dalla boa che poi portava all’ultimo lato di poppa dominato dai kiwi. Qui i padroni di casa hanno superato Luna Rossa, chiudendo poi con un vantaggio di 30".

Niente da fare invece per la seconda regata di giornata. Il vento, che fino a poco prima nel golfo di Hauraki era stato abbastanza sostenuto, è sceso sotto il 6 nodi necessari per far volare le barche e il comitato di gara ha deciso di rimandare tutto a domani mattina. Per New Zealand il primo match ball, ma Luna Rossa non vuole arrendersi: "È stata una sconfitta dolorosa – ha detto poi il timoniere Checco Bruni a fine giornata –. Sono fiero del Team. Penso che abbiamo fatto una regata fantastica e che possiamo ancora vincere delle regate. Gomiti fuori e pensiamo alla prossima". Ora però servirà una rimonta storica.

