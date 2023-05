I 90 anni di Piazza di Siena raccontati dal Direttore di Campo Uliano Vezzani

Piazza di Siena fa novanta. Tante sono infatti le edizioni dello CSIO di Roma - Master d’Inzeo. Quella in corso di svolgimento è un’edizione speciale del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, ricca di novità anche sulla scia di un percorso di recupero e valorizzazione di una cornice di grande fascino come quella di Piazza di Siena a Villa Borghese.

“Le emozioni sono sempre altissime per questo concorso straordinario - ha dichiarato il Direttore di campo Uliano Vezzani - “È un grande onore per me poter costruire questa novantesima edizione. Io amo i cavalli e non smetterò mai di amare Piazza di Siena. Vedere i cavalli saltare in questo ambiente è unico. Piazza di Siena è unica!”. Con la vittoria dell’Irlanda ieri nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, il momento clou di oggi sarà il Trofeo Loro Piana, mentre il gran finale domani da non perdere sarà il Rolex Gran Premio Roma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 16:50

