Formula E, doppio appuntamento a Roma il 10 e 11 aprile: tutto quello che c'è da sapere

Dopo l'esordio a fine febbraio in Arabia Saudita, la Formula E torna a riaccendere i motori e lo fa dalla Città Eterna. Sabato 10 e domenica 11 aprile doppo appuntamento (senza pubblico per l'emergenza Covid-19) per il gran premio di Roma.

Le vetture elettriche sfrecceranno nella Capitale su un circuito che è stato modificato per rendere la gara ancora più spettacolare. La partenza non sarà più da via Cristoforo Colombo ma a largo Parri, con le vetture che si sfideranno sulle strade dell'Eur, passando davanti a Palazzo dei Congressi, Piazzale Marconi e anche di fronte all'iconico Colosseo Quadrato.

I PRECEDENTI E I FAVORITI DEL 2021

Si riparte dalle due vittorie di Nyck De Vries (Mercedes) e Sam Bird (Jaguar), con le due vetture che sembrano essere le favorite anche per questo appuntamento romano. Occhio però anche alla voglia di riscatto del campione del mondo in carica António Félix da Costa, oltre al compagno di scuderia DS Techeetah ed ex pilota di F1 Jean-Éric Vergne. In cerca di riscatto altri piloti con un passato nel Circus come Lucas Di Grassi, Stoffel Vandoorne e Sebastien Buemi. Due finora le edizioni svolte nella Capitale: All'esordio nel 2018 il successo fu proprio di Sam Bird, mentre nel 2019 di Mitch Evans.

IL PROGRAMMA

I due gran premi di Roma di Formula E saranno visibili su Mediaset e Sky Sport Uno (che da quest'anno copre l'evento con il commento di Fabio Tavelli e Matteo Bobbi e le analisi e i commenti di Michela Cerruti - pilota Formula E nel 2014 - Mario Miyakawa e Umberto Zapelloni). Sabato alle ore 16 in programma il Round 3 del Mondiale, con le qualifiche che si disputeranno alle 12, mentre domenica alle 13 sarà la volta del Round 4, che sarà preceduto alle 9 dalla lotta per la pole.

SABATO 10 APRILE

Ore 12: qualifiche Round 3

Ore 16: Round 3

DOMENICA 11 APRILE

Ore 9: qualifiche Round 4

Ore 13: Round 4

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 18:22

