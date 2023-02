Elena Fanchini morta per tumore: la sciatrice azzurra lottava contro la malattia dal 2018

di Redazione web

Il mondo dello sport sotto choc per la morte di Elena Fanchini, sciatrice azzurra. «Dedico questa vittoria a Elena Fanchini. Mi aveva chiesto anche il pettorale rosso di oggi. So che è un momento difficile della sua vita, in cui deve combattere con la sua malattia. Quindi Eli, questa è per te», aveva detto Sofia Goggia al traguardo sulla pista Olympia delle Tofane, nella prima delle tre gare di Coppa del modo di sci alpino femminile. Ora tutto il mondo dello sport piange Elena, classe 1985, campionessa di sci aplino, morta oggi a 37 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore, malattia a causa della quale ha dovuto rinunciare alla sua carriera per quasi un anno. Il 12 gennaio 2018, la Fanchini aveva infatti scoperto di avere un cancro ed era stata lei stessa ad annunciarlo tramite un’intervista con Teleboario.

Elena Fanchini, la sua carriera

Nata a Lovere, in provincia di Begano, Elena trascorre la sua giovinezza a Vissone di Pian Camuno, frazione in bassa Val Camonica, e abbandona il liceo al quarto anno per seguire la sua passione. Lascia due splendide sorelle, Nadia e Sabrina, entrambe sciatrici nazionali proprio come lei. Fanchini entra a far parte della Nazionale nel 2003 e gareggia in Coppa Europea per ben due stagioni. Subito dopo vince la medaglia d’argento nella discesa libera ai Mondiali di Bormio e da lì non si ferma più. Tra le sue passioni, oltre la neve, l'arte e la musica. In particolare le canzoni di Vasco Rossi. Era sposata con Denis da molti anni.

Elena #Fanchini morta, addio alla sciatrice azzurra: aveva 37 anni https://t.co/JtwG26mtTH — Leggo (@leggoit) February 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA