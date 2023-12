Coni, il 15 dicembre torna il "Premio ASI Sport&Cultura". La Nazionale di Davis vince la sezione Atleta dell’anno

di Daniele Petroselli

Il 2023 si sta per chiudere, anche dal punto di vista sportivo, e non poteva mancare un classico come il Premio ASI Sport&Cultura, organizzato da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Domani (15 dicembre, ore 18.30) al Salone d'Onore del CONI di Roma la premiazione dei vincitori dell'edizione 2023, alla presenza di alcuni dei massimi rappresentanti dello sport italiano.

In lizza per la sezione "Atleta dell’anno" c’erano Francesco Bagnaia, Gianmarco Tamberi e la Nazionale italiana di tennis, vincitrice della Coppa Davis 2023. E a spuntarla sono stati proprio Jannik Sinner e compagni, che hanno riportato il celebre trofeo dopo l'ultimo trionfo datato 1976. A ritirare il premio sarà il capitano non giocatore Filippo Volandri e con lui anche Nicola Pietrangeli, capitano non giocatore dell'Italia di Coppa Davis proprio nell'ultima edizione vinta prima del 2023.

"Il ‘Premio ASI Sport&Cultura’ – sottolinea Claudio Barbaro, Presidente di ASI - esalta chi ogni giorno dimostra, con le proprie scelte e i propri progetti, come lo sport sia un veicolo potentissimo di crescita sociale ed economica.

Alle tre categorie storiche - “ICS Impiantistica e Promozione Sportiva”, “Innovazione tecnologica” e “Gesto Etico Sportivo - Fabrizio Quattrocchi” - si aggiungono, già dal 2019, una “sezione Media” (in memoria di Gian Piero Galeazzi, che quest’anno è stato assegnato a un grande atleta divenuto personaggio televisivo e portatore di importanti valori) e il “Premio Atleta dell’anno”, intitolato a Carlo Pedersoli, Bud Spencer nella sua seconda vita di attore. Infine, ci sarà un riconoscimento promosso da Enel X sul tema, quantomai attuale, della sostenibilità degli impianti sportivi.

