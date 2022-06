Mondiali di nuoto, show Italia: Pilato oro a 17 anni nei 100 rana, Ceccon trionfa nel dorso con il record del mondo

Show Italia ai mondiali di nuoto a Budapest. Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo di nella finale dei 100 metri dorso. Il 21enne azzurro tocca in 51"60 precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51"97) e Hunter Armstrong (51"98). Benedetta Pilato vince la medaglia d'oro nei 100 rana. La 17enne pugliese trionfa con il tempo di 1'05«93 bruciando sul traguardo la tedesca Anna Elendt (1'05″98) e la lituana Ruta Meilutyte (1'06″02).

Ceccon: devo ancora realizzare

«Non so, devo ancora realizzare, 51"60 è tanta roba, non lo volevo dire ieri ma mi sentivo bene». Esulta così ai microfoni della Rai Thomas Ceccon poco dopo l'oro. «Oggi non mi aspettavo questo tempo - aggiunge l'azzurro - il record del mondo l'hanno fatto in quattro credo in Italia, è tanta roba per uno sportivo. Mi sentivo bene, e sapevo che potevo andare forte. Non dico che sentivo di vincere, ma oggi non avevo rivali. Mancavano i russi e sarebbe stata una sfida aggiunta, l'obiettivo è ancora più in alto».

Prima dell'impresa alla Duna Arena di Budapest, Ceccon aveva un personale di 52"30. Quello del 21enne veneto è il primo record del mondo realizzato alla rassegna iridata ungherese. Per l'azzurro c'è anche la soddisfazione di essere il secondo italiano a firmare un primato mondiale individuale in vasca lunga. L'unico precedente era di Giorgio Lamberti nei 200 metri stile libero, mentre non ci sono mai riusciti campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Domenico Fioravanti, Filippo Magnini e Gregorio Paltrinieri.

Pilato, oro a 17 anni

Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, super competitiva anche sulla distanza olimpica che finora le aveva riservato più delusioni che gioie come la squalifica in batteria alle Olimpiadi. La 17enne tarantina vince in 1'05«93 (in semifinale 1'05»88) precedendo di cinque centesimi la tedesca Anna Elendt, autrice del miglior tempo delle semifinali in 1'05«62. Ma si sa, la finale è un'altra gara. Ci vuole coraggio, temperamento e sfrontatezza, quella che non manca alla vicecampionessa mondiale dei 50 rana a Gwangju, allenata da Vito D'Onghia per il CC Aniene, e dal 16 giugno entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che ha vinto qui anche il titolo europeo nella primavera del 2021 stabilendo il record mondiale. Fuori dal podio in 1'06»07 Lilly King (la campionessa mondiale dal 2017 di 50 e 100, campionessa olimpica del 2016 e bronzo a Tokyo, nonché primatista mondiale), che resta a cinque centesimi dell'ex enfant prodige Ruta Meilutyte, la lituana che 10 anni fa, a 15 anni, vinceva olimpiadi, mondiali ed europei a suon di record per poi sparire. L'Italia non aveva mai avuto una campionessa del mondo minorenne. La più giovane iridata del nuoto era Novella Calligaris che il 9 settembre 1973 vinceva gli 800 col record del mondo di 8'52«97 a 19 anni ancora da compiere. Benedetta Pilato era già diventata l'atleta italiana più giovane a conquistare una medaglia iridata con l'argento nei 50 rana a Gwangju 2019 a 14 anni: nell'occasione aveva anche superato il record di precocità sul podio della distanza che deteneva la lituana Ruta Meilutyte nel 2013 quando aveva 16 anni. Il 22 maggio 2021 la baby boom della rana italiana è anche diventata a 16 anni la più giovane primatista mondiale della storia italiana col tempo di 29»30.

