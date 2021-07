Run Happy Tour: in giro per l'Italia per valorizzare i luoghi del cuore del runner

Tre giorni per valorizzare i propri luoghi del cuore nell’Italia dei runner. Torna il Brooks Run Happy Tour 2021, in una versione inedita e davvero speciale. Obiettivo: correre e camminare lungo il proprio percorso/luogo preferito, condividerlo per farlo conoscere e contribuire a disegnare la mappa dei luoghi più Run Happy d’Italia. Per tre giorni, dal 16 al 18 luglio 2021, non importa per quanti chilometri, runner e camminatori sono chiamati a far conoscere e portare in alto la bandiera dei propri luoghi del cuore, quelli capaci ogni volta di far emozionare e di render felici. Si tratti di un parco, di un sentiero tra le montagne, del centro storico della propria città o della strada sotto casa, i protagonisti saranno proprio i meravigliosi luoghi di cui il nostro Belpaese è ricco.

“Ora più che mai sentiamo il desiderio di valorizzare il nostro territorio, di far conoscere e condividere le meraviglie che il nostro Paese ci offre; e perché non farlo tramite la corsa? Quest’anno Run Happy Tour è un vero e proprio tour itinerante lungo tutta l’Italia dove i protagonisti sono tutti i runner e soprattutto sono i nostri luoghi. Dice Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Italia. Tutti i partecipanti, tramite la propria iscrizione, contribuiranno a realizzare la mappa del tour. Non vediamo l’ora di far conoscere tutti i luoghi preferiti dei nostri runner.” L’evento è gratuito e aperto a tutti. Inoltre, l’iscrizione dà la possibilità di vincere meravigliosi premi. • Iscrizione del proprio luogo del cuore, in palio 3 Run Happy kit.

Dal 1 al 18 luglio 2021 compilando l’apposito form al link https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/ e segnalando il proprio posto running preferito si concorrerà all’estrazione di 3 kit Brooks del valore di 500 €/cad. • Correre (o camminare) e condividere.

Nei giorni 16, 17, 18 luglio si corre nel proprio luogo del cuore. Non importa quanti km o a che velocità, l’importante è essere felici. Postando la foto sul proprio canale Instagram e descrivendo il perché quel luogo è speciale si avrà la possibilità di vincere un weekend per due persone a Livigno. • Portare in alto la bandiera del proprio luogo. Tutti i luoghi segnalati al momento dell’iscrizione entreranno a far parte di una mappa interattiva del Run Happy Tour.

In autunno Brooks si riserva la possibilità di organizzare la tappa del tour nella regione che avrà più luoghi registrati. Il Run Happy Tour, da sempre pensato per far correre tutta l’Italia da Nord a Sud nel pieno spirito run happy, filosofia che da sempre contraddistingue il brand, quest’anno intende celebrare il Belpaese e tutti i suoi luoghi più belli, l’amore per lo sport ma soprattutto il divertimento. Regolamento completo e maggiori informazioni su: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/

