Torna Brooks Academy, tutti a scuola di running: aperte le iscrizioni

Si ritorna tra i banchi della scuola running più happy d’Italia. A grande richiesta torna Brooks Academy, il progetto Brooks ideato per svelare tutti i segreti del running, e non solo. L’iniziativa ha preso il via a marzo 2022 e fin da subito ha ottenuto grande interesse e partecipazione da parte dei runner di tutta Italia. 7 esperti, 13 eventi, oltre 1.000 partecipanti ai workshop e oltre 1.6 milioni di utenti alle lezioni online. Un grande successo che ha portato a una nuova edizione, con altre città coinvolte e appuntamenti imperdibili. Pensata sia per i neofiti sia per coloro che vogliono perfezionare la propria tecnica, Brooks Academy prevede workshop e allenamenti sull’alimentazione, la respirazione, il potenziamento la camminata veloce e tutti i consigli per vivere al meglio la propria esperienza, naturalmente con l’immancabile spirito Run Happy.

I running coach d’eccezione sono Daniel Fontana, primo atleta italiano a vincere un Ironman, Fabio Moretti, Fondatore scuola italiana di camminata sportiva e nordic walking, Tito Tiberti, allenatore e team manager della nazionale italiana di atletica, Elena Casiraghi nutrizionista e autrice del libro “I Super Alimenti”, Ivan Risti, triatleta e Ironman champion. Tutti saranno a diposizione per rispondere a domande e curiosità, e si potranno testare gli ultimi modelli di calzature firmate Brooks.

La nuova edizione partirà il 27 settembre per proseguire da nord a sud dell’Italia presso i rivenditori selezionati Brooks. Per partecipare basta solo scegliere l’evento che fa al proprio caso e registrarsi sulla pagina web dedicata: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-academy/.

A tutti i partecipanti sarà riservata la maglia ufficiale e l’attestato di partecipazione. La partecipazione è gratuita. Sarà inoltre possibile approfondire i temi tramite le video lezioni sempre disponibili sul canale Youtube Brooks Running Italia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 22:12

