Virtus Roma, partenza super: battuta in casa la Fortitudo Bologna

Peccato per quelle porte chiuse, in ossequio all’emergenza per il Covid 19, che hanno impedito a chi ha a cuore le sorti della Virtus Roma, di gustarsi, nell’anticipo domenicale dell’ora di pranzo, un avvio con i fiocchi nella partita d’esordio nel campionato di A. La rivoluzionata squadra affidata sempre alle sapienti mani di Piero Bucchi ha infatti superato 81-76 la Fortitudo Lavoropiù Bologna. Un successo d prestigio, contro una delle formazioni indicate in alto nelle previsioni di inizio stagione, ma pienamente meritato. Se si pensa che il 31 luglio, termine ultimo per iscrivere la squadra alla serie A, ancora non si sapeva quale sarebbe stata la sorte dello storico club della capitale e che il solo l’ennesimo atto d’amore di Claudio Toti non ne ha decretato la scomparsa c’è da essere ben felici.

LA PARTITA – Dario Hunt, pivottone che non ha fatto certo rimpiangere l’indolente Jefferson, ha siglato i primi due punti stagionali della Virtus, ma, complice un’intesa farraginosa dovuta all’assemblaggio tardivo di tutte le pedine, Roma ha faticato a mettersi in moto e la Fortitudo è volata sul + 7 (13-20) dopo 8’30”. Una rabbiosa reazione nel finale del primo quarto, con Cervi a dare fiato a Hunt e l’innesco in partita dell’interessante Beane hanno portato le due squadre sulla parità a quota 20 al 10’. Ancora un minimo svantaggio, per i capitolini, 20-22, che poi grazie a una fiammata di Wilson, due triple di fila, hanno allungato sul 26-22. Di nuovo equilibrio, 30-30 dopo 15’64, prima di una forte accelerata virtussina che, trascinata da Evans e Hunt, è volata sul + 7 (37-30). A dar manforte ai compagni, dopo essersi dedicato principalmente a compiti di regia, ci ha pensato Robinson. Un paio di sue giocate e una tripla di Beane costruita dopo un’ottima circolazione di palla hanno garantito il confortante + 12, 44-32, con cui la Virtus è andata negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Alla ripresa del gioco massimo vantaggio, + 13, toccato al 21’58” (tripla con aggiunta di libero supplementare per Evans e punteggio sul 50-37) prima del rientro in partita della Effe, per propri meriti ma soprattutto per il ritardo di condizione di alcuni dei protagonisti tra i padroni di casa- 64-60 al 30’ e partita tutta da giocare. L’ultima frazione ha visto vestirsi da protagonista Gerald Robinson. Il follettino di Bucchi ha dominato sui due lati del campo, ben sostenuto da Hunt, e tenuto a galla la squadra che così è riuscita a controllare nel finale la gara e portare a casa due punti importantissimi, ottimo viatico in vista della prima trasferta stagionale di domenica prossima in quel di Brindisi.

MVP – Fantastico Robinson, anche per la leadership che lo indica come uomo squadra di un gruppo intrigante, ma le cifre di Dario Hunt sono impressionanti. E’ lui il migliore. Il pivottone ha chiuso con 24 punti (11/12 da 2, 2/2 ai liberi), 9 rimbalzi, 2 stoppate e 26 di valutazione.

LE PAROLE – Piero Bucchi, coach della Virtus Roma nel post partita loda i suoi. “Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno disputato una partita molto bella, sia tecnicamente che per la generosità messa in campo; nel finale grazie al carattere sono riusciti a tenere in mano una gara difficile perché c’era il rischio di avere un calo visti i tempi della preparazione e l’assenza di Campogrande, ma la squadra è stata davvero perfetta, generosa, ed è stato bello vedere i ragazzi difendere insieme, passarsi la palla l’un con l’altro: segnali confortanti che devono essere la base della nostra stagione”.

IL TABELLINO - Virtus Roma – Fortitudo Lavoropiù Bologna 81-76 (20-20; 44-32; 64-60)

Virtus Roma: Hadzic ne, Biordi, Beane 12, Campogrande ne, Baldasso 1, Cervi 4, Telesca ne, Hunt

24, Robinson 19, Evans 15, Farley ne, Wilson 6. All. Bucchi.

Fortitudo Lavoropiù Bologna: Banks 9, Aradori 10, Mancinelli ne, Dellosto, Fletcher 5, Palumbo,

Fantinelli 16, Happ 13, Withers 16, Tote 7, Sabatini. All. Sacchetti. Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA