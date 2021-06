Asics presenta la scarpa dei record: Metaspeed già fa segnare nuovi personali

ASICS presenta ufficialmente METASPEED Edge, la sua seconda scarpa da running da alte performance, caratterizzata da un nuovo design umano-centrico. La scarpa è stata pensata per uno specifico stile di corsa e per tutti i runner che vogliono raggiungere alte performance in termini di velocità. Come la METASPEED Sky, la prima tra le due scarpe ad essere stata presentata, anche METASPEED Edge è stata progettata studiando specifici stili di corsa.

Le nuove METASPEED Edge sono pensate per aiutare i professionisti a raggiungere alte prestazioni: da subito, i primi test hanno infatti dimostrato come queste scarpe siano in grado di ridurre il numero delle falcate di circa il 2.6%1 durante una maratona, dando così agli atleti l'opportunità di raggiungere risultati di alto livello. Durante l'Hokkaido-Sapporo Marathon Festival 2021, per esempio, la fondista tedesca Katerina Steinruck è diventata la prima cadence runner a migliorare il proprio personale con indosso le METASPEED Edge, segnando un tempo di 1:10:43 sulla mezza maratona.

Il design unico e la progettazione di queste scarpe si fondano sugli studi scientifici dell'ASICS Institute of Sport Science (ISS). Gli studi hanno infatti riscontrato come le scarpe presenti sul mercato favorissero solo gli stride runner, i corridori dalle lunghe falcate, che trascorrono un tempo più lungo in volo e in grado di aumentare la velocità allungando l’estensione del passo. Consapevoli di quanto gli atleti gareggino meglio quando supportati da una scarpa adatta al proprio stile di corsa, ASICS ha creato METASPEED Edge per tutti i cadence runner per aiutarli a raggiungere massime prestazioni. Kenichi Harano, Executive Officer e Senior General Manager presso l'ASICS Institute of Sport Science ha dichiarato: "METASPEED Edge è l'esempio perfetto dell'approccio umano-centrico che ASICS ha nei confronti dell'innovazione. Poter fornire per la prima volta ai cadence runner una scarpa ottimizzata specificatamente per il proprio stile di corsa è per noi un privilegio. Speriamo che la scarpa non solo aiuti questa tipologia di runner nel raggiungere nuovi livelli di performance, ma anche che li mantenga protetti dagli infortuni."

Durante l'Innovation Summit 2021, ASICS ha rilasciato un nuovo strumento online per aiutare i podisti a conoscere meglio il proprio stile di corsa e capire se METASPEED Edge è la scarpa giusta per loro. Per scoprire il tuo stile di corsa e trovare la giusta scarpa per te, visita l'ASICS Innovation Summit.

METASPEED Edge

Le scarpe da running METASPEED Edge sono progettate per aiutare i cadence runner ad andare più veloci attraverso un’estensione della lunghezza del passo, permettendogli in contemporanea di controllare più facilmente il ritmo. I cadence runner aumentano sia il ritmo che il passo mentre corrono più velocemente. I runner che indossano queste scarpe proveranno una sensazione di sottopiede veloce, grazie all'energica intersuola in schiuma e ad una piastra in carbonio propulsiva. La scarpa permette ai corridori di allungare il passo e di risparmiare più energia mentre controllano il loro ritmo.

METASPEED Sky

Le scarpe da corsa METASPEED Sky sono progettate per aiutare i runner a correre più veloci attraverso un’estensione considerevole della lunghezza del passo. È così che gli stride runner iniziano a aumentare la loro velocità. Grazie all’intersuola FF Blast Turbo™ e ad una piastra in carbonio propulsiva i runner che indossano queste scarpe potranno risparmiare più energia mantenendo il loro ritmo nelle fasi più avanzate della gara.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 22:25

