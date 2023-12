Asics presenta Gel-Nimbus 26, correre nel massimo comfort

di Redazione web

ASICS annuncia il lancio della scarpa da corsa GEL-NIMBUS 26 che, giunta alla ventiseiesima edizione, migliora calzata e aderenza per una corsa ancora più fluida, e continua a essere modello di punta tra le scarpe da running ammortizzate dell’azienda. L'aggiornamento più significativo riguarda l'aggiunta della nuova tecnologia HYBRID ASICSGRIP™.

La combinazione della tecnologia ASICSGRIP e della gomma della suola AHARPLUS™ offre una migliore trazione, una maggiore morbidezza e un’avanzata durabilità, consentendo ai runner di sentirsi a proprio agio quando corrono su superfici bagnate e scivolose. Grazie ai miglioramenti apportati alla calzata nell’area del mesopiede, a una tomaia in maglia ingegnerizzata e a un aggiornamento della costruzione degli occhielli, GEL-NIMBUS™ 26 offre una tenuta più morbida e al tempo stesso più sostenuta nella parte centrale del piede. La tomaia è realizzata in un materiale a maglia leggero e traspirante. Come il modello precedente, che aveva ottenuto il riconoscimento di scarpa da running più confortevole da uno studio indipendente* e da diversi media in tutta Europa**, GEL-NIMBUS™ 26 beneficia di FF BLAST™ PLUS ECO, una schiuma leggera ed energizzante che crea un'ammortizzazione simile a quella di una nuvola su diverse distanze, realizzata con il 24% di contenuto biobased proveniente da fonti rinnovabili, come gli scarti della lavorazione della canna da zucchero.

Altre caratteristiche chiave includono nella zona tallonare la tecnologia ASICS PureGEL™, un materiale più leggero e più morbido del 65% rispetto alla tecnologia GEL™ convenzionale, e che permette atterraggi ancora più morbidi.

Dopo le importanti modifiche apportate lo scorso anno alla silhouette della calzatura, quest'anno abbiamo voluto migliorare ulteriormente il pluripremiato comfort della scarpa. È stata inoltre aggiunta la dicitura CO2e per informare in modo trasparente i consumatori sulle nostre prestazioni di sostenibilità e sui progressi che stiamo compiendo. Siamo certi che questi cambiamenti garantiranno ai runner un livello di comfort ancora più elevato mentre corrono con GEL-NIMBUS™ 26 e mentre sperimentano il potere edificante che lo sport ha sulla loro mente". GEL-NIMBUS™ 26 sarà disponibile presso i rivenditori ASICS, i negozi online e i punti vendita specializzati in running a partire dal 15 gennaio 2024

