America's Cup 2021, l'equilibro non si spezza: è 3-3 tra Luna Rossa e Team New Zealand

Nelle acque di Auckland continua a regnare l'equilibrio. Nella terza giornata di regate della finale di America's Cup 2021, Luna Rossa e Emirates Team New Zealand si dividono ancora una volta la posta, tenendo il risultato in perfetta parità, 3-3.

Ancora una volta sono stati i padroni di casa, dati come vincenti da tutti, a inseguire gli avversari. Nel Golfo di Hauraki, Luna Rossa in gara 5 ha di nuovo sfoggiato una prestazione con i fiocchi, bruciando i neozelandesi in partenza e accumulando in poco tempo un vantaggio di oltre 300 metri. L'equipaggio condotto da Max Sirena ha approfittato del vento leggero per poi amministrare nella seconda parte di regata,chiusa con 18" di vantaggio. In gara 6 invece è tutt'altra storia, con l'imbarcazione kiwi che reagisce alla batosta subita poco prima, lasciando subito il lato più debole agli italiani, costretti a inseguire senza successo. Il vantaggio è da subito importante, intorno al minuto, che aumenta di boa in boa, fino a 1'41".

Insomma un vero padrone ancora non c'è e chissà cosa penseranno i bookmakers, che in coro avevano dato per spacciata Luna Rossa, che doveva soccombere con un netto 7-0 al cospetto dei campioni neozelandesi. Domani, domenica, altre due regate, e vedremo se ci sarà lo scatto decisivo di qualcuno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA