Uomini e donne, Gemma Galgani e la notte di passione con Maurizio Guerci: «Cosa mi ha colpito di lui»

Gemma Galgani a “Uomini e donne” sembra finalmente aver ritrovato l’amore con Maurizio Guerci. Secondo le indiscrezioni in rete infatti Gemma Galgani, dama del trono over e il cavaliere Maurizio Guerci avrebbero trascorso una notte d’amore.

Gemma Galgani però prima della rivelazione nel dating show di Maria De Filippi aveva già parlato del cavaliere Maurizio, che l’aveva evidentemente colpita: “E’ un signore di altri tempi – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di “Uomini e donne” - di quelli che non ti raggiungono senza portarti un presente. Al nostro primo incontro mi ha portato un dolce tipico della sua zona e io, sentimentale come sono, ho conservato la scatola”.

L’attrazione certo non mancava: “Mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica, a partire dal ciuffo argenteo che si increspa sulla fronte e che trovo davvero adorabile e luminoso! Poi, naturalmente, sono rimasta affascinata dalla sua eleganza, sia nell’abbigliamento accurato che nei modi molto educati, caratteristiche che sempre mi colpiscono”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 14:10

