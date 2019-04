Vince Quattro Ristoranti ma gli haters bombardano Tripadvisor che chiude il profilo: «È stata scorretta».

Carolyn Smith scende in pista a Ballando con le stelle, commuove tutti e conquista i social - VIDEO

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincee viene bombardata dagliÈ accaduto nelle scorse ore all’Osteria Arcadia di Santa Giulia (piccolo paesino di Porto Tolle). Il profilo è stato preso d'assalto dagli haters che hanno riempito la pagina di commenti falsi, fino al punto daNel corso della puntata dello scorso 8 gennaio del programma di Alessandro Borghese l'osteria, gestita da tre generazioni dalla famiglia di Pamela Veronese, avrebbe vinto la competizione, ma per gli utenti non è stata corretta. I suoi rivali le hanno dato voti ritenuti onesti e adeguati, mentre lei avrebbe intenzionalmente messo voti molto bassi per svantaggiare i ristoranti che gareggiavano insieme al suo. La strategia non è stata ritenuta corretta dai telespettatori che hanno preso d'assalto il suo profilo su Tripadvisor riempiendolo di false recensioni negative.«A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo», hanno fatto sapere dal portale.