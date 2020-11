La gaffe di Vanessa Leonardi su Sky: insieme al servizio parte l'imprecazione in diretta

Il bello della diretta, si diceva una volta. Il brutto della diretta avrà pensato la giornalista Vanessa Leonardi protagonista di questa gaffe andata in onda su Skysport 24. Infatti, dopo aver lanciato un servizio, alla giornalista è rimasto aperto il microfono e si è sentita la sua lamentela nei confronti della regia, accompagnata da un'imprecazione. Sui social la cosa non è sfuggita e c'è chi l'ha subito documentata postando il video incriminato.

ragazzi se non mi dite un cazzo pic.twitter.com/V5I7ZbuqO3 — giornalisti out of context (@giornalistiOOC) November 21, 2020

Evidentemente la giornalista pensava che in scaletta ci fosse prima la conferenza stampa dell'allenatore della Roma Fonseca e poi quella di Antonio Conte, il mister dell'Inter. C'è stata probabilmente un'inversione rispetto alla scaletta che aveva lei e che ha determinato l'errore. Vanessa Leonardi ha poi reagito in maniera stizzita subito dopo l'inizio del servizio, ma il suo microfono era ancora aperto e si è sentita nitidamente la sua imprecazione: «Ragazzi se non mi dite un cazz...»

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Novembre 2020, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA