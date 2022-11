Solarino è Lucia Bosé, nella serie su Miguel: «Una diva libera, ma fragile»

di Paolo Travisi

La straordinaria vita di Miguel Bosé, attore e cantante spagnolo, nato dalla tormentata relazione tra il celebre torero Luis Miguel Dominguin e la sofisticata attrice, già Miss Italia, Lucia Bosè, raccontata nella serie tv, Bosé, da oggi su Paramount+. A interpretare l’artista, molto amato nei paesi latini e divenuto una star anche in Italia all’alba degli anni Ottanta, per le sue canzoni pop e il suo fascino misterioso, José Pastor e Iván Sánchez, in due momenti della vita, mentre Valeria Solarino è stata scelta nel ruolo dell’amata mamma, morta nel 2020.

Da ragazza seguiva Miguel Bosé?

«Mi divertivano molto i suoi show, la sua allegria e fantasia, lo vedevo come un personaggio al di là delle canzoni che comunque mi piacevano, anche se poi ho scoperto essere una persona molto tormentata».

Cosa ha scoperto che non conosceva?

«Nella sua biografia parla del rapporto con la madre, ma dal suo punto di vista, invece io ho letto quella di Lucia Bosé per entrare nel personaggio; ho scoperto un amore incredibile per i suoi figli, per suo marito, così forte da spingerla a rinunciare alla sua carriera. Quando lo conobbe stava girando un film in Spagna, e fu amore a prima vista; anche se si sono separati, in realtà lei si è sempre sentita legata a Dominguin».



