The Voice Senior, il concorrente a sorpresa svela chi è sua figlia: «Ha iniziato con me». Giudici a bocca aperta

Sorpresa a The Voice Senior. Venerdì sera è andata in onda l'esibizione di Giulio Todrani, che ha svelato di essere il papà di una star italiana. L'uomo, 77 anni, si è presentato come concorrente nel talent show per over 60 condotto da Antonella Clerici. Con la sua voce ha conquistato i giudici girati di spalle in occasione delle Blind Auditions. Quando hanno premuto il pulsante per accaparrarselo in squadra, Gigi D'Alessio e Al Bano Carrisi si sono guardati e hanno capito tutto: «Ma è il padre di Giorgia?»

Leggi anche > Matrimonio a prima vista, Nicole e Marco escono allo scoperto: il video del bacio. E arriva la nuova stagione

Todrani ha cantato il successo "To Love Somebody" di Michael Bolton e ha scelto il team di Loredana Bertè. Nel video di presentazione aveva mostrato la foto con sua figlia ancora piccola, ma i telespettatori hanno capito solo dopo che quella bambina era Giorgia, una delle voci italiane più belle in assoluto. La storia del concorrente d'eccezione ha fatto il giro dei siti. Ha dedicato alla musica la sua vita e nel 1974 con Angela Cracchiolo ha dato via al duo Juli & Julie.

Parlando della figlia ha spiegato: «Le ho fatto fare una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni col duo Juli & Julie facevamo le serate, lei faceva i cori, ha cominciato da zero, però lei era così già a 16 anni». «Adesso non è più il papà di Giorgia, ma è Giulio Todrani», ha detto la conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA