TG2 torna «Alla scoperta dei Musei d'Italia», l'approfondimento dei tesori del nostro Paese

Alla scoperta dei Musei d'Italia. Torna lo spazio informativo estivo del TG2 che va alla scoperta dei musei nazionali italiani, descrivendo le ricchezze e intervistando i curatori. Un viaggio da nord a sud alla scoperta dei tesori che rendono unico il nostro Paese.

I Musei sono custodi di una bellezza senza eguali, sono le raccolte di interesse storico artistico sparse per la penisola e sono innumerevoli. Proprio per questo non tutte conosciute come meriterebbero. Per rendere il pubblico televisivo più consapevole, soprattutto nella stagione della pandemia che limita i viaggi all'estero, dell'incredibile ricchezza culturale italiana.

Come la scorsa estate il TG2 delle 20.30, dal 15 luglio, ripropone la rubrica Alla scoperta dei Musei d'Italia, un viaggio tra i musei del nostro Paese. Nato da un'idea del direttore Gennaro Sangiuliano e di Tommaso Ricci, ogni sera in chiusura di giornale lo spazio informativo offrirà una breve presentazione di un museo nazionale.

