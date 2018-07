Niccolò Bettarini accoltellato, lo sfogo del padre Stefano su Instagram: «Sempre orgoglioso di te. Chi ha sbagliato paghi»​

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabato mattina sul set londinese dila serie cult prodotta dae ispirata all’omonimo libro di, è arrivato, uno dei più famosi stand-up comedian al mondo.Il regista e autore inglese, creatore della serie The Office nonchè vincitore di numerosi Emmy Award e Golden Globes, ha assistito alle riprese di alcune scene e ha scherzato con, l’interprete di, che ha pubblicato un video sulla sua pagina facebook.“Gomorra è il miglior show al mondo”, ha detto Gervais, con Salvatore Esposito che ha risposto: “Dobbiamo dirlo a tutti” e poi in perfetto stile Savastano ha scherzato: "Ora devo ucciderti", Gervais è sembrato più che felice.Già due anni fa anni fa Gervais aveva espresso grande ammirazione per la serie twittando: “Gomorra è lassù insieme a The Wire, The Bridge e I Soprano”.Le riprese della nuova stagione di Gorra sono iniziate ad aprile 2018 e ancora non si conosce la data di messa in onda che dovrebbe essere nei primi mesi del 2019. Quello che però possiamo dirvi è che in regia oltre alla Comencini ci sarà per la prima volta anche Marco D’Amore alias Ciro Di Marzio, morto nell'ultima puntata.