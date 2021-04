Giulia De Lellis e Amadeus, bisticcio a I Soliti Ignoti. Lei "critica" il meccanismo di gioco, lui risponde spiazzandola

Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. I Soliti Ignoti , Giulia De Lellis "critica" il meccanismo di gioco. La risposta di Amadeus spiazza tutti. Pochi minuti fa, si è concluso il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, la nota influencer, protagonista del film Genitori vs Influencer. Anche stasera, si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Giulia De Lellis, al suo esordio nel programma Rai, fa un'ottima figura. La sua indagine è quasi perfetta (solo un paio di errori), tanto che l'influencer arriva alla fase finale con la super cifra di 158mila euro. Ma è al momento del parente misterioso che iniziano i "problemi". Giulia è indecisa tra diversi ignoti, così decide di utilizzare tutti gli aiuti. Riducendo notevolmente il montepremi accumulato. L'influencer dimezza i 158mila euro per mandar via quattro ignoti sbagliati. Ma è quando sceglie di usare il "binocolone" - riducendo ancora il gruzzolo messo da parte - che sbotta ironicamente: «Ma costa tutto caro a questo gioco...».

La sponatenità di Giulia De Lellis fa sorridere Amadeus, che replica: «In questo momento costa tutto caro...». Alla fine, l'influencer si avvale sia del binocolone che del dubbione, giocando per 31.600 euro. La strategia si rivela vicente e Giulia indovina il padre del parente misterioso: «È il numero 1». Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 22:42

