X Factor a rischio chiusura? l'indiscrezione: «Sarà l’ultima edizione»

La prossima edizione di X Factor potrebbe essere l'ultima. Nonostante Sky abbia già confermato il grande ritorno di Fedez e l'ingresso della new entry Ambra Angiolini tra i giudici, l'azienda potrebbe decidere di non portare avanti oltre il talent canoro.

Il programma, in onda dal 2011 su Sky Uno, dopo le prime quattro edizione in Rai, potrebbe chiudere i battenti per mancanza di spettatori. Lo riferisce Tv Blog, che individua tra le cause i costi troppo elevati di un format che non riscuote più il successo di un tempo.

Il sito fa sapere che la prossima edizione di X Factor potrebbe essere l'ultima anche per la perdita di abbonamenti dopo che molti spettatori hanno lasciato la piattaforma per seguire il campionato di serie a su Mediaset e Dazn. La stessa sorte di X Factor potrebbe toccare anche a Italia's Got Talent per il medesimo motivo.

