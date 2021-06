Serena Autieri scoppia in lacrime a Dedicato: colpa della controfigura di Massimo Troisi

A “Dedicato”, il nuovo programma nella fascia mattutina di Rai Uno, ospite Gerardo Ferrara, sosia di Massimo Troisi nel film “Il postino”. Il ricordo del regista scomparso ha fatto scoppiare in lacrime la conduttrice del programma, Serena Autieri.

Gerardo Ferrara, il sosia di Massimo Troisi a "Dedicato"

A “Dedicato” ospite Gerardo Ferrara, il sosia, sul set de "Il postino" di Massimo Troisi. Gerardo Ferrara, di professione insegnante di educazione fisica, è stato contattato al tempo dalla produzione del film perché molto somigliante al protagonista e incaricato di girare le scene più faticose, quelle in biciletta. La tragica scomparsa del regista è avvenuta nel lontano 1994, ma a tanti anni di distanza Gerardo Ferrara non è riuscito a dimenticare i tanti momenti passati insieme e il sorriso con cui l'ha accolto il primo giorno sul set.

In collegamento anche Maria Grazia Cucinotta, allora giovane protagonista de “Il postino”, che è rimasta molto affezionata a Gerado Ferrara: «Mi tranquillizzavi con i tuoi sorrisi e con la tua calma - ha confidato - ti ringrazio grazie perché sei rimasto una persona fantastica e perché oggi ci dai la possibilità di parlare di Massimo e di ricordare le sue ultime giornate. Che poi ultime non sono dato che continuiamo a parlare di lui tutti i giorni».

La commozione è grande e arriva il momento della dedica, Maria Grazie Cucinotta chiede di ascoltare “Quando”: la canzone viene interpretata dalla stessa Autieri, un po’ in difficoltà per via delle lacrime che le scendono dagli occhi nel ricordo del regista scomparso.

In studio è poi arrivato anche il figlio di Gerardo Ferrara, chiamato Massimo in onore del regista. La moglie infatti gli aveva comunicato di essere rimasta incinta proprio mentre lavorava sul set assieme a Troisi. A completare il parterre degli ospiti Gigi Marzullo, con i suoi numerosi filmati e aneddoti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA