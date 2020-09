Romina Power ricorda la sorella Taryn nel giorno del compleanno: «Avrei voluto andarmene prima io...»

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 19:32

ricorda la, che oggi avrebbe compiuto 67 anni. E lo fa sui social come nello studio di, dove è stata ospite di Mara Venier.La sorella diè morta nello scorso giugno, dopo due anni di lotta con la leucemia. Su Instagram,ha dedicato questo pensiero a Taryn: «Oggi sarebbe stato il tuo compleanno, questo sarà sempre un giorno speciale per me».A Domenica In, invece,ha spiegato, cercando di trattenere le lacrime: «Gli uomini o gli amici possono andare e venire, una sorella no. Una sorella è molto più di un'amica, è una persona che ti conosce da sempre, con tutti i tuoi segreti. Per me è ancora difficile accettare la sua morte, avrei voluto andarmene prima io...».