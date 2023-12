Reazione a catena, le "Amiche in onda" fanno il record storico all'intesa vincente (30 parole): poi il pianto liberatorio

di Redazione web

La stagione di "Reazione a catena" si sta chiudendo con il torneo dei campioni. Questa sera, 27 dicembre, sono tornate in gara le "Amiche in onda", tre ragazze pugliesi capaci di vincere oltre 115mila euro. E la loro bravura è emersa anche stavolta. Mariluna e compagne hanno infatti raggiunto la finale stabilendo il nuovo record della trasmissione all'intesa vincente: 30 parole. Mai nessuno, dal 2007, era riuscito a raggiungere questo traguardo. Battuti i "Tre di denari", che detenevano il record con 28 parole, seppur con 5 secondi in meno a disposizione.

Con 30 parole oggi è stato stabilito un nuovo record di parole indovinate a “L’intesa vincente” in tutte le edizioni di #ReazioneACatena, dal 2007 ad oggi.



Superate anche le 28 parole dei Tre di Denari pic.twitter.com/uQC51tRBSY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 27, 2023

La commozione dopo il traguardo

Dopo il traguardo, le tre ragazze si sono commosse, strappando un lungo applauso al pubblico e a Marco Liorni, pronto a diventare conduttore de L'Eredità.

