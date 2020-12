Propaganda Live, speciale Capodanno. Tra gli ospiti Francesco Guccini, Valerio Mastandrea, Claudio e Paola Regeni e Zerocalcare

Dopo il discorso del presidente della Repubblica – domani in prima serata – Diego Bianchi “Zoro”, Makkox e tutta la squadra di Propaganda Live saranno protagonisti per la prima volta - con il loro stile originale e autentico – nella lunga serata e nella notte di Capodanno con un appuntamento esclusivo per salutare il 2020 appena trascorso e accogliere tutti insieme - attraverso la loro voce e quella dei protagonisti della cultura, della società e dello spettacolo – il nuovo anno.

Una lunghissima serata, tutta in diretta e con tante sorprese, che ci concederà - con ospiti, reportage, collegamenti, satira, musica e un po’ di ironia e leggerezza - dagli ultimi faticosi mesi vissuti in piena emergenza, e che vedrà ospiti speciali l’attore Valerio Mastandrea; il cantautore Francesco Guccini; i genitori di Giulio Regeni Claudio e Paola.

Non mancheranno Zerocalcare con i suoi cartoon inediti; Valerio Aprea con un nuovo monologo di Mattia Torre; Key Rush con una nuova classifica; le parodie di Fabio Celenza; il conduttore Giorgio Mastrota; tanto colore con la Drag Queen Karma B, e tanta musica con Giuliano Palma, gruppo concorrente di XFactor Little piece of marmelade, e con la cantante di black music Tahnee Rodriguez.

Nel corso della puntata il reportage di Diego Bianchi che ripercorre i momenti salienti di questo 2020 con l’intervista alla Dottoressa Alessandra D’Ambrano, infettivologa dell’ospedale Spallanzani di Roma, una dei primi 5 operatori sanitari italiani ad aver ricevuto il tanto atteso vaccino.

Un capodanno speciale e unico su La7 che ci avvicinerà al nuovo anno, con Propaganda Live che proporrà la prima tombolata social della tv: nel corso della serata saranno infatti estratti i numeri e tutti quelli che hanno scaricato la cartella e l'hanno condivisa sul proprio profilo twitter, potranno giocare e partecipare. Il più veloce a pubblicare la cartella con i numeri vincenti si aggiudicherà la vittoria.

