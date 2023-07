Premio Strega 2023, ecco i finalisti. La premiazione questa sera alle 23 (in diretta su Rai3)

di Maddalena Messeri

Inizia tutto con la parola “strega”, che dà il nome all'omonimo liquore, appunto. Nello specifico si tratta di una strega beneventana, una Janara, che si dice entrasse da sotto le porte per torturare le sue vittime durante la notte, ai piedi del letto. Una strega che per secoli ha affollato i racconti di contadini e braccianti della zona. Così l’istinto di raccontare unisce questi grandi mondi, proprio il 6 luglio: un passato leggendario fatto di superstizioni e spergiuri, il famoso liquore color giallo squillante, un premio letterario e un luogo unico al mondo per la quantità di storie contenute nelle sue teche, ovvero il Museo Nazionale Etrusco.

A 70 anni dall’arrivo del primo Strega nel Nifeo di Villa Giulia a Roma, tornano dunque gli scrittori finalisti con le loro nuove opere e un carico emotivo non indifferente: solo uno di loro vincerà. A decidere sarà una giuria di 660 persone, tra “Amici della Domenica”, studiosi, intellettuali e gruppi collettivi di lettura. L’appuntamento è per giovedì 6 luglio alle 23 su Rai 3 e condurrà Geppi Cucciari: sarà una serata all’insegna dell’immenso valore dell’immaginazione e del duro lavoro che prevede scrivere un libro.

I record di quest'edizione: la maggioranza di libri sono stati scritti da donne, la maggioranza degli autori sono nati negli anni ’60, la maggioranza dei romanzi è di auto-fiction, cioè opere dalla natura decisamente autobiografica. Testimoni ufficiali saranno ovviamente gli ospiti, i cinque in finale: Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Loretta Santini per la compianta Ada d’Adamo, Romana Petri e Rosella Postorino.

Ma di cosa parlano i libri?

Maria Grazia Calandrone, autrice di Dove non mi hai portata (Einaudi): “1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata è l’autrice Maria Grazia Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto, lavorato e amato. E indagando sul passato illumina di una luce nuova la sua vita."

Andrea Canobbio, autore di La traversata notturna (La nave di Teseo): “Disseminati i frammenti del tempo nello spazio della città, il narratore indaga i motivi misteriosi della depressione del padre. Alla fine, però, nessuna ragione gli sembra sufficiente a spiegare trent’anni di tristezza irrimediabile. Capisce che sono proprio i ricordi più dolorosi quelli che gli permettono di non interrompere il dialogo con i genitori – che, dopotutto, non vuole far scomparire dalla propria vita.”

Loretta Santini, direttore editoriale, per Ada d’Adamo, Come d’aria (Elliot): “Daria è la figlia, il cui destino è segnato sin dalla nascita da una mancata diagnosi. Ada è la madre, che sulla soglia dei cinquant’anni scopre di essersi ammalata. Questa scoperta diventa occasione per lei di rivolgersi direttamente alla figlia e raccontarle la loro storia.”

Romana Petri, autrice di Rubare la notte (Mondadori): “Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il piccolo principe, uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che tutti non sanno è che Antoine, familiarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia.”

Rosella Postorino, autrice di Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli): “Come si diventa grandi quando da piccoli si è stati amati malamente? E chi può mai dire di essere stato amato come e quanto avrebbe voluto? Nada, Omar e Danilo scoprono presto nel legame che li unisce, e che li spinge a giurarsi fedeltà eterna oppure a tradirsi, la più grande risorsa per una possibile salvezza.”

La cinquina sarà inoltre in giro per l’Italia quest'estate con lo “Strega Tour”: 9 giugno Festival La città dei lettori a Firenze, 10 giugno Modena, 11 giugno Salò, 12 giugno Parma, 13 giugno Rimini, 16 giugno Casa delle letterature a Roma, 17 giugno Cervo Ti Strega, Cervo, 18 giugno Verbania, 22 giugno Salerno Letteratura Festival, Salerno, 23 giugno Francavilla, 24 giugno Rassegna I luoghi della scrittura, San Benedetto del Tronto, 25 giugno Arezzo dei Lettori, Arezzo, 29 giugno Velletri Libris, Velletri, 30 giugno Paestum, 1° luglio Libreria Vecchie Segherie, Bisceglie e ultima tappa il 4 luglio a Monterosa 91, Milano.

Le tappe dello Strega Tour, di Napoli, Benevento, Firenze, Modena, Salò, Parma e Rimini saranno seguite dal camper di Ticket to Read, che realizzerà una nuova serie podcast a cura di Margherita Schirmacher ed Enrico Orlandi per raccontare il viaggio dei finalisti.

Strega Tour è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti e BPER Banca.

